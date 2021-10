Cidades Moradores se deparam com jiboia em guarita de condomínio de Anápolis; veja vídeo Animal foi resgatado ileso pelo Corpo de Bombeiros

Moradores de um condomínio de Anápolis, na região Central de Goiás, foram surpreendidos na madrugada desta segunda (11) ao se depararem com uma cobra na guarita de entrada. Eles acionaram o Corpo de Bombeiros, que fizeram o resgate da jiboia e a levaram a uma área de mata. View this post on Instagram ...