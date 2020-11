Cidades Manutenções podem deixar moradores de Anápolis sem água nesta terça-feira (17); veja lista Os serviços começaram na madrugada, com previsão de conclusão até as 12 horas de hoje

Atualizada às 7h56. Uma manutenção e interrupção de energia no sistema Piancó e no Sistema Daia pode deixar os moradores de Anápolis sem água nesta terça-feira (17). Segundo a Saneago, uma manutenção para reparo de vazamento em adutora será feita no Sistema Piancó. Os serviços começaram na madrugada, com previsão de conclusão até as 12 horas de hoje. O abastec...