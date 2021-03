Cidades Manutenção no sistema Piancó pode deixar 188 bairros sem água em Anápolis; veja lista Ação deve acontecer entre 6h da manhã e 14h. Assim que finalizada, o fornecimento será retomado gradualmente

Uma manutenção, nesta terça-feira (23), na comporta da barragem do Pianó pode deixar 188 bairros de Anápolis, na região Central de Goiás, sem água nesta terça-feira (23). Além da manutenção, serão realizados outros serviços como limpeza no poço de sucção e da caixa de areia na captação do ribeirão. A ação deve acontecer entre 6h da manhã e 14h. Neste período o abas...