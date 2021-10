Cidades Justiça mantém prisão de ginecologista investigado por violação sexual Durante audiência de custódia, a defesa do ginecologista pediu que a prisão fosse revogada, mas o magistrado negou o pedido

O juiz Adriano Linhares Camargo não revogou a prisão do ginecologista e obstetra Nicodemos Júnior Estanislau de Morais, de 41 anos, preso na última quarta-feira (29), em Anápolis, por suspeita de abusar sexualmente de pacientes. O médico está preso preventivamente e nesta sexta-feira (1°) foi submetido a uma audiência de custódia no Fórum de Anápolis. Durante a audiência, a defesa do ginecologista pediu que a prisão fosse revogada, mas o magistrado negou o pedido. A Deleg...