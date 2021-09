Cidades Idoso de 72 anos é atropelado no Centro de Anápolis Vítima sofreu traumatismo craniano, fratura no braço e diversas escoriações

Um idoso de 72 anos foi atropelado nesta sexta-feira (24) em um cruzamento de Anápolis. Após ser atingido, o homem é jogado sobre o capô do carro e, em seguida, cai ao chão. Imagens de câmeras de segurança da região registraram o acidente. O atropelamento aconteceu no Centro de Anápolis, na esquina da Avenida Goiás com a Benjamin Constant. Após o acidente, o Corp...