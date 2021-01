Cidades Idosa de 73 anos é a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 em Goiás Dose foi aplicada em Anápolis, sendo Maria da Conceição, idosa de 73 anos, primeira a receber o imunizante

A vacinação contra a Covid-19 foi oficialmente iniciada em Goiás na tarde desta segunda-feira (18). Com a presença do governador Ronaldo Caiado (DEM), Anápolis foi o primeiro município a aplicar doses do imunizante. Assim como em São Paulo, a primeira vacinada na cidade é uma mulher negra, Maria da Conceição, de 73 anos, moradora de um abrigo de idosos. Durante o ato que m...