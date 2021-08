O ex-deputado estadual por Goiás Habib Gabriel Issa, de 85 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (6), em Anápolis. Integrante de uma tradicional família árabe da cidade, Habib foi radialista, conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, presidente da Federação Goiana de Basquete, fundador da Associação dos Cronistas Esportivos de Anápolis, locutor esportivo e ocupou cargos de direção na Associação Atlética Anapolina e no Lions Clube de Anápolis. A causa do óbito ainda não foi confirmada.

Em nota, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), lamentou a morte do ex-deputado. “É com imenso pesar que eu e minha esposa, Gracinha Caiado, recebemos a notícia do falecimento do ex-deputado estadual por Goiás Habib Gabriel Issa. À família e aos amigos, nossa solidariedade e nossos sentimentos. Que Deus, em sua infinita bondade, possa confortar o coração de todos neste momento de consternação e de dor”. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissauer Vieira (PSB), decretou luto oficial por três dias.