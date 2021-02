Cidades Fiscalização encerra forró com cerca de 300 pessoas, em sua maioria idosos, em Anápolis A maioria, idosos, entre 70 e 75 anos, segundo o gerente de Vigilância Sanitário do município

Uma festa de forró com cerca de 300 pessoas foi encerrada no final de semana em um estabelecimento no Bairro Jaiara, em Anápolis, na região Central de Goiás. Segundo o gerente de Vigilância Sanitária da cidade, Gúbio Pereira, o público era em sua maioria idosos, entre 70 e 75 anos, ou seja, grupo de risco da Covid-19. O dono do local foi autuado e responderá processo a...