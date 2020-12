Cidades Festa clandestina com mais de 400 pessoas é encerrada em Anápolis Evento era realizado na zona rural do município perto da base aérea

Uma festa clandestina com mais de 400 pessoas foi encerrada neste final de semana por fiscais da Prefeitura de Anápolis com o auxílio da Polícia Militar (PM) na zona rural do município, perto da base aérea na BR-414. As informações são da TV Anhanguera. O local não tinha energia elétrica e os faróis dos carros estavam sendo utilizados para iluminar a região. No eve...