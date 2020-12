Cidades Entregador de comida por aplicativo é assaltado durante serviço em Anápolis No momento do assalto, a vítima deixou a moto cair e saiu correndo. Os bandidos levaram celular, CNH e dinheiro

Um entregador de comida por aplicativo, que não teve a identidade revelada, sofreu um assalto no último sábado (28), na Avenida Sérgio Carneiro, em Anápolis. A vítima estava a caminho de mais uma entrega, no bairro Monte Sinai, quando na avenida, dois homens pararam ao lado dele em uma Honda Biz e anunciaram o assalto com uma arma. Assustado, o entregador deixou...