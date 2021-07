Cidades Empresário morre de Covid-19 no dia em que casaria, em Anápolis Noivo de Saulo, o digital influencer Rafael Ferreira por meio de seu perfil no Instagram comunicou a morte e fez uma despedida emocionada

No início da tarde desta segunda-feira (19) será sepultado em Anápolis, na região Central de Goiás, o corpo do empresário Saulo Rodrigues, de 37 anos. Ele e o noivo ficaram conhecidos no Brasil após anunciarem o casamento e serem ameaçados e atacados virtualmente. O empresário, que tinha sido internado há dois dias, não resistiu à Covid-19 e morreu no dia que estava m...