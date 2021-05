Cidades Em Anápolis, após lutar contra assaltante, mulher consegue fugir em ônibus O caso foi registrado na Polícia Civil do município

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher de 35 anos é abordada por um assaltante, na última quarta-feira (12), em Anápolis, e entra em luta corporal com o homem. O caso foi registrado na Polícia Civil do município. Durante quase dois minutos, a vítima luta contra o suspeito, que tenta roubar seu celular. Ela estava parada com o apar...