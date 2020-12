Cidades Duas pessoas são presas e festa é encerrada em Anápolis por não seguir protocolo sanitário O evento acontecia na região do Loteamento Guanabara, às margens da BR-153

Em Anápolis, uma festa clandestina com quase 500 pessoas foi interditada por policiais militares na madrugada deste domingo (6). De acordo com a PM, o evento acontecia na região do Loteamento Guanabara, às margens da BR-153. No local, as pessoas não usavam máscara e havia adolescentes. Uma pessoa foi presa por suspeita de tráfico e outro foi detido por te...