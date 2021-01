Cidades Detento morre eletrocutado em prisão de Anápolis Polícia Civil investiga circunstâncias da morte. DGAP diz que realizou notificações necessárias, mas não deu detalhes sobre ocorrência

Um detento morreu neste domingo (17) após receber uma descarga elétrica em uma das celas da Unidade Prisional Regional de Anápolis. A vítima é Cileusmar Damasceno Moreira do Reis, de 32 anos. De acordo com a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) o preso passou mal após receber a descarga “e, de imediato, foi encaminhado à enfermaria do presídio onde r...