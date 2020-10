Cidades Depois de quatro dias, Bombeiros ainda combatem incêndio em Centro de Distribuição de Anápolis Não há revisão para que trabalho seja concluído

O incêndio que atingiu um Centro de distribuição de produtos, em Anápolis, na última quinta-feira (22), ainda não foi controlado. Na manhã desta segunda-feira (26), 13 militares estavam no local fazendo o rescaldo e não há previsão de conclusão do trabalho. As chamas tiveram início na semana passada e aproximadamente 400 mil litros já foram utilizados para conter o f...