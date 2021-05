Cidades Criança de seis meses fica em estado grave depois de ser agredida em Anápolis Ela foi transferida para o Hugol em Goiânia com crises convulsivas. Pai está detido

Uma bebê de seis meses deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica de Anápolis na madrugada desta segunda-feira (10) em estado gravíssimo com quadro convulsivo. Ao constatar que a criança havia sofrido agressões, a equipe da unidade chamou a Polícia Militar e representantes do Conselho Tutelar da cidade. Com mais de 30 lesões pelo corpo, a menina foi t...