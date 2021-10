Cidades Cremego deve se manifestar até terça-feira (5) sobre médico de Anápolis acusado de praticar abusos Dezenas de mulheres já procuraram a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) da cidade relatando crimes sexuais

Ex-presidente e atual diretor do Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego), o ginecologista e obstetra Aldair Novato disse ao POPULAR que no máximo até terça-feira o Conselho irá se manifestar sobre o caso do médico, também ginecologista e obstetra, Nicodemos Júnior Morais, de 41 anos, preso em Anápolis, suspeito de praticar crimes sexuais contra pacientes.