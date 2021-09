Cidades Corpo de motorista sepultado por engano é reconhecido por familiares e deve ser velado em Anápolis Velório está previsto para acontecer durante a tarde desta sexta-feira (17)

O corpo do motorista Marcos Antônio de Sousa, de 56 anos, foi reconhecido por familiares no início da tarde desta sexta-feira (17) no Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis, na região Central de Goiás. O corpo dele foi entregue por engano para outra pessoa, na tarde desta quinta-feira (16). A troca foi descoberta ainda ontem quando a mulher de Marcos e um cunhado e...