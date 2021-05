Cidades Com início da vacinação de professores, Anápolis espera retornar às aulas presenciais em agosto Expectativa do prefeito Roberto Naves (PP) é de que as atividades sejam retomadas na primeira semana de agosto, quando profissionais já tiverem tomado as duas doses da vacina

Com o início da vacinação contra a Covid-19 dos trabalhadores da educação em Anápolis, a expectativa do prefeito da cidade, Roberto Naves (PP), é de que as aulas presenciais no município retornem na primeira semana de agosto. "Não vamos voltar sem segurança. Vamos providenciar condições para que as escolas possam se preparar. Os pais podem ficar tranquilos. ...