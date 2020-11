Cidades Cocaína avaliada em R$ 500 mil é apreendida em fundo falso de caixa térmica em Anápolis Objeto fazia parte da bagagem de um passageiro de 22 anos, que foi preso

Mais de quatro quilos de cocaína foram apreendidos e um jovem, de 22 anos, preso na tarde desta terça-feira (24) na BR-060, em Anápolis, no Centro de Goiás. Os tabletes, avaliados em aproximadamente R$ 500 mil, estavam escondidos dentro de um fundo falso de uma caixa térmica. O objeto fazia parte da bagagem do passageiro de um ônibus interestadual, que saiu de Goiânia c...