Cidades Chega a 60 o número de idosos confirmados com Covid-19 em abrigo de Anápolis Além deles, oito funcionários também estão com a doença

O número de idosos que testaram positivo para Covid-19 no Abrigo Professor Nicéphoro Pereira da Silva, em Anápolis, foi atualizado para 60 no fim da tarde desta quarta-feira (26). Além deles, oito funcionários também estão confirmados com a doença. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todos estão sendo acompanhados. Na manhã desta quarta-feira (26), o número...