Cidades Cardiologista Iran Célio Rodrigues morre em Anápolis aos 70 anos Ele era cooperado da Unimed no município há 28 anos

O médico cardiologista Iran Célio José Rodrigues, de 70 anos, morreu na última sexta-feira (17) vítima de complicações da Covid-19. Ele atuava em Anápolis e era cooperado da Unimed no município. Em nota, a organização lamentou a morte do profissional. “É com muito pesar que informamos o falecimento do Dr. Iran Célio José Rodrigues, médico cardiologista e cooperado da U...