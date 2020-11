Cidades Após avisar que não poderia trabalhar no dia combinado, diarista é ofendida por cliente em Anápolis "Tenho ódio de me misturar com gentalha como você. No dia que eu te ver na rua, gentalha, vou cuspir na sua cara", disse o homem em um áudio para a diarista

Depois de avisar que não poderia trabalhar no dia combinado, a diarista Maria José Marques, de 54 anos, afirma que foi ofendida pelo cliente, o cerimonialista Valeriano Pinto Coelho Filho, de 59 anos. "Tenho ódio de me misturar com gentalha como você. No dia que eu te ver na rua, gentalha, vou cuspir na sua cara", disse ele em um áudio enviado para a diarista, n...