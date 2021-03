A prefeitura de Anápolis vai flexibilizar o funcionamento de atividades econômicas a partir desta segunda-feira (15). A decisão foi tomada após a cidade realizar a abertura de 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva.

Segundo o comunicado divulgado pelo município, as restrições mais rígidas do último decreto se encerram amanhã e, com isso, a prefeitura volta a utilizar a estratégia de matriz de risco (moderado, no caso da cidade) para determinar as regras que precisam ser cumpridas na cidade.

A ocupação de leitos exclusivos para pacientes com a Covid-19 é a principal referência para classificação do estágio da pandemia no município.

A abertura dos novos leitos permitiu então que Anápolis chegasse ao nível moderado. Contudo, as medidas que entrarão em vigor nesta segunda-feira ainda não foram divulgadas, o que deve ocorrer neste domingo (14).