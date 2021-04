Cidades Anápolis vacina idosos a partir de 60 anos contra a Covid-19 neste sábado (24) Município recebeu nesta sexta-feira 5.140 doses. Imunização será das 8h às 16h

Anápolis começa neste sábado (24) a vacinar os idosos a partir de 60 anos. A imunização será das 8h às 16h e contará com pontos exclusivos para pedestres no ginásio da UniEvangélica, no Banco de Leite e na unidade de saúde Santa Maria de Nazareth. A imunização também será ofertada na modalidade drive-thru no CMTT, Ginásio Internacional Newton de Faria e unidades de saú...