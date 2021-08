A prefeitura de Anápolis abrirá duas novas frentes de vacinação contra a Covid-19 na segunda-feira, incluindo todos adolescentes com 12 anos e os de 13 a 17 que têm algum tipo de comorbidade. A cidade deve ser a primeira do Estado a iniciar a imunização de pessoas com menos de 18 anos.

A vacinação desses dois grupos acontecerá simultaneamente à dos adultos. Atualmente, a cidade imuniza pessoas com 25 anos ou mais. A faixa deve ser reduzida para 24 a partir de segunda.

Nas próximas semanas, a imunização de adolescentes deve progredir numa lógica inversa à dos adultos, que segue ordem decrescente de idade, avançando para quem tem 13 anos e assim sucessivamente.

O principal argumento para a decisão tomada pela prefeitura é o de que, no momento, há maior disponibilidade de doses da vacina produzida pela Pfizer, a única autorizada no Brasil para aplicação em adolescentes.