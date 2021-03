Cidades Anápolis terá 23 leitos de UTI financiados por seis meses por grupo farmacêutico Foram investidos cerca de R$ 1 milhão no aluguel dos leitos, além da compra de materiais descartáveis necessários, que foram doados à Secretaria Municipal da Saúde

Anápolis receberá, por seis meses, 23 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) financiadas por um grupo farmacêutico. O pagamento ficará a cargo do Grupo Hyepera Pharma por meio de seu braço fabril a Cosmed Indústria de Cosméticos, que possui operações industriais no município. Foram investidos cerca de R$ 1 milhão no aluguel dos leitos, além da compra de mat...