Cidades Anápolis segue vacinando contra a Covid-19 gestantes, puérperas e imunossuprimidos Os locais de vacinação irão funcionar até às 16 horas e serão aplicadas imunizantes da Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac

Anápolis segue nesta segunda-feira (17) vacinando contra a Covid-19 as gestantes, puérperas, que estão no período de até 45 dias após o parto e imunossuprimidos. Para este público será utilizado doses da Pfizer, ofertadas em dois pontos de vacinação, um no o Ginásio Internacional Newton de Faria, em esquema drive-thru, e a unidade de saúde do Arco-Íris, para pedestres. Já a segu...