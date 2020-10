Cidades Anápolis enfrenta falta de abastecimento de água após chuva e quedas de energia A Saneago afirma que as 'sucessivas e prolongadas' quedas de energia elétrica provocaram a paralisação do abastecimento no município

Os moradores de Anápolis enfrentam falta de água nesta segunda-feira (19), após o temporal do último domingo (18). A queda de energia, que durou mais de 12 horas, afetou o abastecimento de água do Sistema Piancó 1 e 2 e a Estação de Tratamento de Água. Segundo a Saneago, caso não ocorram mais quedas na energia, o abastecimento total do sistema será retomado até a noite d...