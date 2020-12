Cidades Anápolis enfrenta chuva intensa nos próximos dias Previsão traz possibilidade de pancadas e trovoadas isoladas a qualquer hora do dia

Os próximos dias devem ser de pancadas de chuva e trovoadas isoladas a qualquer momento, aponta a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A situação deve se repetir, pelo menos, até o próximo sábado (12), com possibilidade de até 25mm de precipitação diária. O sol deve aparecer brevemente, mas logo as nuvens tomam conta e deixam o tempo encoberto. As tem...