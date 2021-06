Cidades Anápolis emite alerta sobre uso de máscara em culto que terá presença do presidente Jair Bolsonaro Segundo o documento, o uso da máscara de proteção facial é obrigatório a todos os presentes, inclusive ao presidente. O Culto Interdenominacional das Igrejas de Anápolis está previsto para as 15h30 desta tarde

A Prefeitura de Anápolis emitiu uma notificação à igreja evangélica Church in Connection para que siga todos os protocolos de segurança em saúde, evitando, assim, a disseminação do coronavírus durante o culto que será realizado na tarde desta quarta-feira (9), no município. O evento contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), e é esperado um público d...