Cidades Anápolis começa vacinação contra Covid-19 de pessoas a partir de 30 anos Também estão sendo imunizadas pessoas com comorbidades e deficiência, trabalhadores da educação e da saúde, e idosos

Anápolis começou nesta segunda-feira (2) a vacinação de pessoas a partir de 30 anos, já cadastradas. Também podem receber as doses aquelas que compõem os grupos prioritários: pessoas com comorbidades e deficiência, trabalhadores da educação e da saúde, e idosos. Os postos disponíveis para vacinação são o Banco de Leite, a UniEvangélica e as unidades de saú...