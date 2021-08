Anápolis iniciou, nesta segunda-feira (9), a vacinação contra a covid-19 em pessoas a partir de 28 anos. Além disso, seguem recebendo a primeira dose do imunizante pessoas com comorbidades, deficiência, profissionais da saúde e educação, além de gestantes e puérperas. Estão disponíveis seis postos de vacinação para pedestres, mais os drive-thrus localizados no Ginásio Internacional Newton de Faria, CMTT, Unidades de saúde Anexo Itamaraty e JK.

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<

A Prefeitura também informou que a segunda dose das vacinas Astrazeneca, Pfizer e Coronavac está sendo aplicada também nas modalidades pedestre e drive-thru. O agendamento, por sua vez, já está disponível para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, pessoas com síndrome de Down, gestantes e puérperas.