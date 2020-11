Cidades Acidente na BR-060, em Anápolis, deixa quatro feridos Fluxo do local chegou a ficar lento, mas foi controlado pela PRF

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma carreta, um veículo de passeio e uma motocicleta, na tarde desta quinta-feira (26), no km 96 da BR-060, em Anápolis. O trânsito do local precisou ser desviado para a via lateral, mas foi controlado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, a carreta fechou, ao mes...