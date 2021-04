Cidades Acidente com monomotor deixa feridos em Anápolis O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos já foi acionado

Atualizada às 12h01. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas em um acidente com um monomotor, na manhã desta sexta-feira (23), em Anápolis, na região Central de Goiás. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu durante o pouso no aeroporto da cidade. Após o acidente, houve derramamento de combustível, mas não houve incêndio...