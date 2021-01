Cidades Ônibus pega fogo em acostamento na BR-153, em Anápolis A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os dois motoristas estavam no local e o veículo saiu de Goiânia, faria uma parada em Imperatriz do Maranhão, com destino final em Fortaleza

Nesta terça-feira (26) um ônibus pegou fogo em um acostamento da BR-153, próximo ao trevo do DAIA, em Anápolis. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os dois motoristas estavam no local e o veículo saiu de Goiânia, faria uma parada em Imperatriz do Maranhão, com destino final em Fortaleza. A PRF prestou apoio ao Corpo de Bombeiros Miliares (CBM) e à Co...