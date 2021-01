Cidades Anápolis vacina mais 40 pessoas após lançamento de campanha Cidade é a primeira a iniciar imunização. Prefeito esteve em abrigo para acompanhar aplicação de doses em idosos e funcionários

A prefeitura de Anápolis deu sequência à aplicação das vacinas Coronavac na cidade após o evento com a presença do governador Ronaldo Caiado (DEM) que deu início à vacinação contra a Covid-19 em Goiás. Na noite desta segunda-feira (18), mais 25 idosos e 15 cuidadores do abrigo para idosos Jesus Cristo é o Senhor receberam as primeiras doses do imunobiológico desenvolvido p...