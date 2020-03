Atualizado às 17h29

Um novo caso de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) foi confirmado em Anápolis. Segundo o boletim informativo divulgado pela prefeitura do município na tarde desta terça-feira (24), o diagnóstico foi feito em um paciente de 65 anos que teve contato com um outro caso confirmado no País.

Com o registro, chega a três o número de diagnósticos confirmados por exame laboratorial na cidade. Um deles estava internado até esta segunda-feira (23) e recebeu alta. Agora, todos eles estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos, de acordo com a administração municipal.

Outros 48 casos suspeitos seguem em investigação no município e 31 já foram descartados. Até a tarde desta segunda, havia 57 suspeitas monitoradas e 20 descartadas.