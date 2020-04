Chegou a 20 o número de casos de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) registrados em Anápolis. De acordo com boletim informativo divulgado pela prefeitura da cidade na tarde desta segunda-feira (13), foram confirmados dois novos casos. Os pacientes em questão são um homem de 27 anos e uma mulher, de 26. Nenhum deles teve o estado de saúde divulgado.

Dentre as pessoas com diagnóstico confirmado, 13 estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos. Outros dois estão internados e cinco já finalizaram o período de isolamento domiciliar.

Os dois novos casos apontados pelo município ainda não foram incluídos no boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) nesta segunda. Nele, consta ainda o número divulgado pela prefeitura no último domingo (12), que é de 18 casos.

Casos suspeitos

Além dos casos confirmados, o município monitora 210 casos suspeitos da doença. Destes, 199 estão em isolamento domiciliar e 11 estão internados em unidades de saúde públicas e privadas. Já foram descartados por exame laboratorial 145 casos.