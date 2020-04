A cidade de Anápolis tem 18 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura do município neste domingo (12).

Das 18 pessoas, uma está internada, 12 estão em isolamento domiciliar com os contatos diretos e outras cinco já tiveram alta. Até o momento, outros 140 casos já foram descartados por exame laboratorial.

A cidade ainda não registrou nenhum óbito, além da ocorrência de uma mulher de 75 anos que veio de São Paulo para Anápolis no dia 18 de março e morreu devido à doença. Como a idosa morava em outro estado, a morte não é contabilizada nas estatísticas goianas.

Casos suspeitos

Existem ainda outros 52 casos suspeitos da doença na cidade que tiveram amostra coletada para a realização do exame que detecta a presença do vírus e outros 132 que não tiveram.

Dos 184 casos suspeitos do município, 174 estão em isolamento domiciliar com os contatos próximos e dez estão internados em unidades de saúde públicas e privadas.