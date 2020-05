A cidade de Anápolis, no Centro do Estado, tem 103 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2). O boletim epidemiológico da cidade divulgado neste sábado (16) traz novos sete casos da doença nas últimas 24 horas.

Desses novos registros, quatro são do sexo masculino com 34, 58, 57 e 30 anos e três do sexo feminino com 13, 36 e 47 anos. Todos estão cumprindo isolamento domiciliar.

Dos 103 casos confirmados, 46 estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos, quatro estão internados e 51 pessoas já estão curadas. Ao todo já são 514 casos descartados por exame laboratorial.

Dos 876 casos suspeitos na cidade, 869 casos estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos e sete estão internados. Duas pessoas já morreram no município por conta da doença.

Investigação

Um óbito de uma mulher, de 63 anos, ocorrido neste sábado por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) é considerado suspeito e aguarda resultado de exame laboratorial para ser confirmado ou descartado como causado por Covid-19.