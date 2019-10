Cidades Anápolis sofre com escassez hídrica Vazão do Rio Caldas reduz à metade e 47 bairros ficam sem abastecimento. Saneago e Semad tentam minimizar situação

Uma redução de quase metade da vazão do Rio Caldas, responsável por 20% do abastecimento de Anápolis, gerou a falta de água em 47 bairros da cidade. De acordo com a assessoria da Saneago, normalmente o volume disponível para a companhia é de 170 litros por segundo (l/s). Mas após a crise, que teve início há cerca de uma semana, a vazão máxima fornecida passou para ape...