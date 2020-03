Cidades Anápolis registra primeiro caso suspeito do novo coronavírus O paciente está em uma área isolada da unidade de saúde. Ele chegou dos Estados Unidos no último dia 25 de fevereiro

O primeiro caso suspeito do novo coronavírus em Anápolis está sendo investigado. Um homem deu entrada na noite de sexta-feira (06) em um hospital particular da cidade após apresentar sintomas da doença. Ele chegou dos Estados Unidos no último dia 25 de fevereiro. O paciente está em uma área isolada da unidade de saúde e está passando por todos os exames necessários. Os pri...