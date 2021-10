Cidades Anápolis recebe novos caças no primeiro semestre de 2022 Quatro unidades do F-39 Gripen serão entregues à Ala 2. Base prepara infraestrutura e treina pilotos para operações com aeronaves

No primeiro semestre de 2022, a Base Aérea de Anápolis, da Força Aérea Brasileira (FAB), receberá as quatro primeiras unidades do caça F-39 Gripen, que será a aeronave responsável por fazer a defesa do espaço aéreo brasileiro, com ênfase na capital nacional, no futuro. A base militar faz adaptações na infraestrutura e treina pilotos para receber as novas aeronaves. Ao todo, ...