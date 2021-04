O município de Anápolis volta a seguir a matriz de risco do município, que de acordo com a ocupação atual de leitos, que está em torno de 77%, se encontra no cenário moderado. O decreto da cidade começa a valer nesta quarta-feira (14), definindo que as atividades econômicas não poderão funcionar aos fins de semana. O atendimento ao público é permitido, aos estabelecimentos não essenciais, apenas de segunda a sexta das 9 horas às 20 horas.

Além disso, shoppings poderão funcionar com limite máximo de público de até mil pessoas simultaneamente e academias, até 200 pessoas. Matrimônios e batizados e podem ter no máximo 50 pessoas. Cultos religiosos e escolas podem funcionar com 30% da capacidade máxima.

Confira as medidas de restrição em Anápolis:

Vigente a partir de 14 de abril de 2020

Escolas Municipais

Particulares: Podem funcionar com 30% da capacidade

Municipais: Continuam no sistema de ensino online por decisão da Secretaria Municipal de Educação

Comércio em geral

Funcionamento em horário estendido das 9h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Bares e Restaurantes

Podem funcionar com 30% da capacidade, de segunda à sexta-feira, até às 22h. Após este horário, delivery e drive-thru estão liberados

Cultos religiosos

Podem acontecer com 30% da capacidade máxima de pessoas

Eventos privados

Restritos a batizados e matrimônios, com no máximo 50 pessoas e avisados com antecedência à vigilância sanitária

Parques e praças

Proibido o uso de brinquedos, academias ao ar livre, parquinhos e espaços esportivos

Feiras livres

Liberadas seguindo protocolos sanitários específicos

Shoppings

Funcionamento apenas de segunda à sexta-feira, das 12h às 20h, com lotação máxima de 1000 pessoas

Espaços esportivos

Funcionamento com no máximo 14 pessoas e utilizando 50% da quantidade de quadras

Clubes recreativos

Funcionamento liberado apenas para atividades desportivas e de ensino de esportes

Academias

Uma pessoa para cada 4 metros quadrados, com limite máximo de 200 pessoas

Cursos livres

Liberados com 30% da capacidade, das 7h às 22h