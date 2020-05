Cidades Anápolis pode registrar 2°C neste final de semana, aponta Inmet Massa de ar seco e frio vem perdendo força, mas ainda deve provocar temperaturas baixas em todo o Estado; alerta é emitido para baixa umidade

Previsão aponta que a cidade de Anápolis, na região Central de Goiás, pode registrar 2°C neste sábado (30), segundo as informações do site do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura máxima prevista é de 29°C e a umidade deve ficar próxima de 30%. Ao POPULAR, a meteorologista do Inmet Andrea Ramos relatou que uma massa de ar seco e frio...