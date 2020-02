Cidades Anápolis não sediou base de quarentena do césio-137 Secretário estadual de Saúde na época do acidente radioativo de Goiânia, em 1987, Antônio Faleiros reforçou que contaminados ficaram isolados na capital e no Rio de Janeiro

Secretário Estadual de Saúde de Goiás no governo de Henrique Santillo, quando ocorreu em Goiânia o acidente com o Césio-137, em setembro de 1987, o médico Antônio Faleiros contestou nesta segunda-feira (3) em entrevista ao POPULAR, a informação do ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, de que Anápolis sediou um base de quarentena para contaminados pela radiação. "Is...