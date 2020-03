A Prefeitura de Anápolis divulgou, na tarde deste domingo (29), que há 63 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) em investigação no município. Destes, 48 já tiveram amostras coletadas para a realização de exames, o que ainda não ocorreu com os outros 15. Todo estão em isolamento domiciliar, assim como seus contatos diretos.

De acordo com o boletim informativo atualizado, o número de casos confirmados da doença na cidade continua em quatro. Dois deles já finalizaram o período de isolamento domiciliar. Os outros continuam sob esta condição, assim como seus contatos.

Ainda de acordo com a administração municipal, 74 casos foram descartados por critério laboratorial.

Goiás

Os casos confirmados do novo coronavírus em Goiás subiram de 56, ontem, para 58 neste domingo (29), permanecendo com um óbito comprovado em função da doença até o momento. A taxa de letalidade do Estado é de 1,7%, segundo os dados divulgados no fim da tarde pelo Ministério da Saúde.

A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) informou que os casos ocorreram em Goiânia (33), Rio Verde (7), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (2), Valparaíso de Goiás (2), Jataí (2), Catalão (1), Silvânia (1), Luziânia (1), Águas Lindas de Goiás (1), Goianésia (1) e Hidrolândia (1). Os locais dos dois novos casos divulgados hoje no período da tarde não foram informados pela SES-GO.

Uma paciente, de 66 anos, foi a primeira morte em Goiás e também do Centro-Oeste, que ocorreu no Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT). Ela foi diagnosticada para a doença no dia 25 de março e, segundo a Secretaria de Saúde, tinha diabetes e hipertensão. Recentemente, também havia enfrentado uma dengue.