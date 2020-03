O número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) registrados em Anápolis chegou a 57. Em boletim informativo divulgado na tarde desta segunda-feira (23), a prefeitura do município informou que um dos pacientes está internado e os demais estão em isolamento domiciliar, assim como as pessoas com as quais eles tiveram contato.

A cidade tem dois casos de Covid-19 confirmados por exame laboratorial. Em um deles, a pessoa está em isolamento domiciliar. No outro, internado em uma unidade de saúde, segundo informações da administração municipal. Até o momento, 20 casos foram descartados.