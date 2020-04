Academias e brinquedos que ficam em praças e parques públicos de Anápolis também estão interditados. O mesmo já ocorre em Goiânia desde a última quinta-feira (9). Depois de interditar totalmente o Parque Ambiental Ipiranga na última segunda-feira (13), novo decreto do prefeito Roberto Naves (PP) determina que os locais sejam bloqueados para uso até o dia 30 de abril. O objetivo das medidas é evitar aglomerações e reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus.

O último boletim da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) mostra que a cidade tem 20 confirmações de infectados. Com este número, Anápolis é a segunda cidade com mais registros, atrás apenas da Capital, que listava 160 confirmações. Em Anápolis, as pastas de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, junto com Posturas e Vigilância Epidemiológica continuam monitorando espaços que possam reunir aglomerações.

Entre os 20 casos de Anápolis, 13 seguem em isolamento domiciliar, dois estão internados e outros cinco já estão curados. A cidade ainda tem 228 casos suspeitos, sendo que 215 seguem em isolamento domiciliar e 13 estão internados em unidades de saúde. A cidade tem 149 casos descartados depois de exames laboratoriais.